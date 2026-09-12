Venezia 83, delusione Italia: neanche un premio nel Concorso ufficiale

Andata meglio nella sezione Orizzonti, dove l'opera prima di Tommaso Landucci, "I figli della scimmia", ha ottenuto sia il premio per la sceneggiatura che per il miglior attore protagonista, Riccardo Scamarcio, nel ruolo del padre di un bambino disabile. Un po' di Italia anche nei ringraziamenti del regista francese Stephan Brizé, premiato per la sceneggiatura di "Un bon Petit soldat", che ha definito, la sua protagonista, Alba Rohrwacher, "divina" e "un genio della recitazione".