Salute, cos'è la febbre West Nile
© Withub
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La storia di Luna Darin, artigiana veneziana delle perle, protagonista di "Custodi": alla vigilia della presentazione dell'opera cinematografica il decesso, due settimane dopo la puntura di zanzara
E' protagonista di un documentario dove viene raccontata la sua attività di artigiana delle perle, custode di un'arte unica, ma muore il giorno prima della presentazione all'83esima Mostra del Cinema di Venezia per il virus West Nile. E' la vicenda, raccontata da Il Gazzettino, di Luna Darin, 37 anni, figlia di una famiglia di perlai veneziani. Il dolore dei genitori alla presentazione dell'opera: "Abbiamo trovato la forza di esserci: è il suo film".
Giovedì 10 settembre, al Lido di Venezia durante la Mostra del Cinema, è stato proiettato il documentario "Custodi. L'eredità culturale di Venezia", voluto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Venezia. In esso vengono ritratte due attività artigianali: le perle veneziane e il merletto di Burano e Pellestrina.
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Luna Darin a fine agosto però era stata punta da una zanzara che le ha trasmesso il West Nile. A causa della malattia autoimmune di cui soffriva da anni, il quadro clinico si è rapidamente compromesso e ha portato alla sua morte, alla vigilia dell'evento al Lido, il 9 settembre.
Gli accertamenti dell'Ulss 3 hanno già appurato che si è trattato di un caso isolato di West Nile, che per la normativa non necessita di interventi di disinfestazione.
Commozione alla proiezione del documentario, allo spazio Eventi dell'Hotel Excelsior, dove c'erano i genitori Liliana e Paolo. "Abbiamo dovuto trovare la forza di esserci - ha dichiarato la madre. - Lei è la protagonista di tutto. E' il suo film. Luna è nata e cresciuta tra le perle".
"Vederla sullo schermo e percepire la sua assenza è stato così brutale - ha detto Marisa Convento, presidente del Comitato per la salvaguardia dell'arte delle perle di vetro veneziane. - Lei era la più giovane di tutti noi, ma sempre attiva, presente, piena di idee. Ma anche rispettosa dei colleghi, amata da tutti. Un carattere solare. In questo periodo poi, con il nuovo laboratorio, era felicissima. Si affacciava a un nuovo capitolo di vita, con tanta voglia di fare, di creare".