Nuovi casi di West Nile, Francesco Broccolo: "Il virus è ormai endemico"

E sui sintomi e accortezze da prendere aggiunge: "La letalità si è ridotta dal 14% al 7%, l'80% delle persone sono sintomatiche e il sintomo è la febbre, purtroppo questo virus viene riconosciuto solo quando si presenta in forma grave con la meningoencefalite. Per fortuna siamo in grado di curarla e le forme letali oggi sono rarissime. Il singolo individuo deve proteggersi con repellenti anche naturali, come la citronella, piante odorose o i sistemi spray da utilizzare nelle zone non protette. L'unica cosa che possiamo fare è questa, proteggerci dalle zanzare e attivare sistemi di disinfestazione".