Salute, cos'è la febbre West Nile
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Le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità per l'Europa per rafforzare la sorveglianza delle arbovirosi, considerato l'aumento di casi di infezione, in particolare in Grecia e Italia
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L'aumento dei casi di West Nile Virus in diversi Paesi europei, inclusa l'Italia, spinge l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l'Europa a diffondere delle raccomandazioni per proteggersi dalle zanzare, portatrici di questa arbovirosi. "Il West Nile virus non è una minaccia nuova, ma le condizioni che ne favoriscono la diffusione stanno cambiando rapidamente", ha affermato Hans Kluge, direttore regionale dell'Oms Europa. Ecco, dunque, cosa prescrive l'ente per ridurre il rischio di punture.
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"Per la maggior parte delle persone il rischio rimane basso, ma chiunque viva o viaggi in un'area colpita dovrebbe adottare le misure di base per evitare le punture di zanzara e saper riconoscere i sintomi della malattia grave", aggiunger Kluge.
Sotto la lente dell'Oms Europa due Paesi mediterranei, tra cui l'Italia. La Grecia ha registrato l'aumento più rapido di recente, con 21 casi confermati dalle autorità sanitarie nazionali al 22 luglio, 14 solo nell'ultima settimana. Venti pazienti hanno sviluppato una malattia neuroinvasiva, tra cui encefalite o meningite, e 13 sono ancora ricoverati in ospedale.
Ma è l'Italia ad avere la più ampia diffusione geografica, con 21 casi confermati in 17 aree diverse al 15 luglio; nelle scorse settimane c'è stato il primo caso a Latina. Infezioni sono state segnalate anche in Spagna (2), Romania (2) e Macedonia del Nord (2).
Il West Nile virus si trasmette attraverso la puntura di una zanzara infetta. In Europa la maggior parte delle infezioni umane si verifica in genere dalla tarda primavera all'autunno, con la massima trasmissione tra luglio e settembre. Non esistono un vaccino né una terapia antivirale specifica: la cura si limita alla gestione dei sintomi e al trattamento di supporto in ospedale per i casi gravi. Ecco anche perché la ricerca sta sviluppando metodi naturali per abbattere la popolazione di zanzare.