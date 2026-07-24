da Oms Europa

West Nile, le misure per ridurre i rischi delle punture di zanzare

Le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità per l'Europa per rafforzare la sorveglianza delle arbovirosi, considerato l'aumento di casi di infezione, in particolare in Grecia e Italia

24 Lug 2026 - 12:28
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L'aumento dei casi di West Nile Virus in diversi Paesi europei, inclusa l'Italia, spinge l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l'Europa a diffondere delle raccomandazioni per proteggersi dalle zanzare, portatrici di questa arbovirosi. "Il West Nile virus non è una minaccia nuova, ma le condizioni che ne favoriscono la diffusione stanno cambiando rapidamente", ha affermato Hans Kluge, direttore regionale dell'Oms Europa. Ecco, dunque, cosa prescrive l'ente per ridurre il rischio di punture.

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Le misure anti zanzare portatrici di West Nile

  • Indossare abiti leggeri che coprano la maggior parte del corpo.
  • Limitare il tempo trascorso all'aperto all'alba e al tramonto, quando le zanzare sono più attive.
  • Installare zanzariere a porte e finestre per tenere le zanzare fuori casa.

    • Salute, cos'è la febbre West Nile

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  • Se possibile dormire in una stanza climatizzata, con ventilatori o zanzariere attorno al letto.
  • Irrorare le stanze con un insetticida efficace può contribuire a ridurre il rischio.
  • Eliminare l'acqua stagnante da vasi e contenitori, smaltire correttamente i rifiuti e coprire, svuotare e pulire regolarmente i contenitori per l'acqua.

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    I rischi

     "Per la maggior parte delle persone il rischio rimane basso, ma chiunque viva o viaggi in un'area colpita dovrebbe adottare le misure di base per evitare le punture di zanzara e saper riconoscere i sintomi della malattia grave", aggiunger Kluge.

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    I Paesi europei più colpiti

     Sotto la lente dell'Oms Europa due Paesi mediterranei, tra cui l'Italia. La Grecia ha registrato l'aumento più rapido di recente, con 21 casi confermati dalle autorità sanitarie nazionali al 22 luglio, 14 solo nell'ultima settimana. Venti pazienti hanno sviluppato una malattia neuroinvasiva, tra cui encefalite o meningite, e 13 sono ancora ricoverati in ospedale.

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    Ma è l'Italia ad avere la più ampia diffusione geografica, con 21 casi confermati in 17 aree diverse al 15 luglio; nelle scorse settimane c'è stato il primo caso a Latina. Infezioni sono state segnalate anche in Spagna (2), Romania (2) e Macedonia del Nord (2).

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    Come si trasmette il virus e come si cura

     Il West Nile virus si trasmette attraverso la puntura di una zanzara infetta. In Europa la maggior parte delle infezioni umane si verifica in genere dalla tarda primavera all'autunno, con la massima trasmissione tra luglio e settembre. Non esistono un vaccino né una terapia antivirale specifica: la cura si limita alla gestione dei sintomi e al trattamento di supporto in ospedale per i casi gravi. Ecco anche perché la ricerca sta sviluppando metodi naturali per abbattere la popolazione di zanzare.

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