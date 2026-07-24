Sotto la lente dell'Oms Europa due Paesi mediterranei, tra cui l'Italia. La Grecia ha registrato l'aumento più rapido di recente, con 21 casi confermati dalle autorità sanitarie nazionali al 22 luglio, 14 solo nell'ultima settimana. Venti pazienti hanno sviluppato una malattia neuroinvasiva, tra cui encefalite o meningite, e 13 sono ancora ricoverati in ospedale.