Venezia 83, al via la cerimonia finale: grande attesa per il Leone d'oro

Con la voce di Francesca Michielin si è aperta sabato sera la cerimonia di chiusura della 83esima Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia. L'artista si è esibita in "It's Oh So Quiet" uno dei brani più conosciuti di Björk, con cui nel 1995 raggiunse il successo mainstream. La premiazione, con la proclamazione dei vincitori, è condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas.