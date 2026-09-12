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Venezia 83, al via la cerimonia finale: grande attesa per il Leone d'oro

Ultimo red carpet sabato sera per l'83esima Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia che si avvia alla conclusione di questa edizione ricca di film e star

12 Set 2026 - 19:38
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Con la voce di Francesca Michielin si è aperta sabato sera la cerimonia di chiusura della 83esima Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia. L'artista si è esibita in "It's Oh So Quiet" uno dei brani più conosciuti di Björk, con cui nel 1995 raggiunse il successo mainstream. La premiazione, con la proclamazione dei vincitori, è condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas.

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