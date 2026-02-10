I primi due episodi della serie, della durata di pochi minuti, sono stati pubblicati sul profilo YouTube della rivista Time che è di proprietà di Marc Benioff. Quest'ultimo è anche il fondatore dell'azienda informatica Salesforce che ha finanziato la serie, mentre Aronofsky è produttore esecutivo. Nella serie non ci sono volti noti: tutti gli attori, così come le immagini e le scene in costume, sono realizzati con l'intelligenza artificiale Veo 3 di Google. L'unica componente umana del progetto sono le voci che appartengono ad attori veri del sindacato americano Screen Actor's Guild. La colonna sonora è firmata da Jordan Dykstra.