Al cinema "Eyes Everywhere", il docufilm sulla IA con Christopher Lambert

Attraverso un dialogo con esperti del settore e scene di finzione, il film analizza come la tecnologia stia ridefinendo le città, la mobilità, la sanità, la sostenibilità e persino l’esplorazione spaziale. Dalle smart cities progettate per migliorare la qualità della vita, all’utilizzo dell’intelligenza artificiale fino alla crescente importanza della space economy, "Eyes Everywhere" mostra come queste innovazioni possano aprire nuove possibilità, ma anche sollevare interrogativi etici e sociali. Al centro ci sono i governi e le istituzioni, chiamati a guidare l’innovazione per farne uno strumento di benessere collettivo e non di divisione e controllo rendendo il mondo, un mondo sostenibile e inclusivo.