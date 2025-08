A Venezia 82 debutta l'intelligenza artificiale con "Live music. Living films"

Alberto Barbera, Direttore della Mostra del Cinema di Venezia, ha dichiarato: "L'impiego creativo dell'Intelligenza Artificiale nel cinema e nelle altre forme di espressione artistica è una delle sfide più affascinanti e controverse della contemporaneità. Sono rimasto subito colpito dalla proposta che vede OOVIE Studios e LaFil al centro di un progetto innovativo che unisce cinema e musica in modi inediti e di grande interesse, con potenzialità destinate a un notevole impatto spettacolare sugli appassionati di queste discipline artistiche. Non vedo l'ora di assistere alla prima internazionale di questo concerto, che si terrà a Venezia in concomitanza con la Mostra d'Arte Cinematografica della Biennale."