Neomelodico usa l'IA per lanciare (dal carcere) il suo nuovo singolo

Tommy Parisi, figlio del boss sarese Savinuccio, ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo "Malasuerte" con l'Intelligenza artificiale. Nell'immagine, pubblicata sui social da un presunto "staff", si vede lui in tuta arancione, vicino ad agenti in tenuta antisommossa e una schiera di giornalisti pronti a immortalarlo. Peccato che il cantante neomelodico da migliaia di follower oggi si trovi in carcere: deve scontare una pena di 9 anni per affiliazione al clan guidato dal padre e da Eugenio Palermiti, entrambi condannati a 11 anni.