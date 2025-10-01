Arriva Tilly Norwood, la prima attrice creata con A.I

Fresca, ammiccante ma con la giusta dose di candore, auto-ironica... e soprattutto bellissima. Tilly Norwood ha tutte le carte in regola per diventare la nuova icona del cinema. Peccato che non esista. Tilly è la prima attrice creata interamente con l'intelligenza artificiale. La sua ideatrice Eline van der Velden non ha fatto a tempo a dichiarare di aver già ricevuto proposte per mettere sotto contratto l'interprete digitale, che subito il sindacato di attori e registi di Hollywood è insorto. "Tilly Norwood è un personaggio generato da un programma informatico addestrato sul lavoro di innumerevoli interpreti professionisti, senza permesso né compenso" scrive il sindacato in un comunicato durissimo, sulla scia della lunga battaglia contro i rischi dell'intelligenza artificiale che va avanti dal grande sciopero del 2023.