Lionel Richie ha dovuto mettere in pausa i suoi impegni dal vivo per dedicarsi alla convalescenza dopo un intervento al cuore. A confermare la notizia è stato un rappresentante del cantante all'Associated Press. l'artista è stato sottoposto a una procedura per trattare la fibrillazione atriale, una condizione del ritmo cardiaco. Secondo quanto riferito dal suo staff, l'intervento è andato "alla perfezione" e il cantante sta bene. Adesso, però, arriva il momento del riposo. L'obiettivo è recuperare completamente prima di tornare a fare ciò che lo accompagna da oltre mezzo secolo: salire su un palco e cantare davanti al pubblico.