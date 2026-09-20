Roy Paci, annullati due concerti per motivi di salute: dovrà sottoporsi a un'operazione
L'ha annunciato il management del musicista tramite la pubblicazione di un comunicato sui social. Gli eventi erano previsti per il 19 e il 20 settembre
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Roy Paci è stato costretto a interrompere gli impegni fissati per il 19 e il 20 settembre a causa di seri problemi di salute. L'annuncio è arrivato attraverso i canali social dell'artista, con il management che ha comunicato la cancellazione dei due concerti e spiegato che il musicista dovrà affrontare un'operazione prima di poter riprendere la sua attività.
Cancellati i concerti di Longobardi Marina e San Vito Lo Capo
Il cantante è stato costretto a cancellare il concerto del 19 settembre, che avrebbe dovuto svolgersi a Longobardi Marina, oltre a quello del 20 settembre al Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo. Il management ha spiegato che la decisione è stata presa per permettere a Roy Paci di concentrarsi sulle proprie condizioni di salute e di avere il tempo necessario per sottoporsi all'intervento e recuperare. Lo staff ha inoltre espresso il proprio dispiacere nei confronti del pubblico, degli organizzatori e di tutte le persone che attendevano i due live, chiedendo comprensione e rispetto per il momento delicato che l'artista sta attraversando.
Il management: "La priorità assoluta è tutelare la sua salute"
Nel messaggio pubblicato sul profilo Instagram di Roy Paci, il management ha spiegato che la cancellazione è legata a "seri problemi di salute dell'artista" e che, in questa fase, l'obiettivo principale è tutelarne le condizioni. Il comunicato sottolinea la necessità di consentire al musicista di affrontare una "necessaria operazione" e di avere a disposizione il tempo indispensabile per riprendersi nel modo migliore possibile.
Lo staff ha poi rivolto un ringraziamento al pubblico e agli organizzatori per la comprensione, l'affetto e il rispetto che verranno dimostrati nei confronti dell'artista durante questo periodo.
Ancora nessuna informazione sulla natura dei problemi di salute
Il management non ha fornito ulteriori informazioni sulle condizioni di Roy Paci. Non sono stati quindi resi noti né i dettagli relativi ai problemi di salute che hanno portato alla cancellazione dei concerti né la natura dell'operazione alla quale il musicista dovrà sottoporsi.
Non è stata indicata neppure una data precisa per il ritorno sul palco. Lo staff ha comunque assicurato che verranno comunicati quanto prima gli aggiornamenti sulle nuove date dei concerti, mettendo al tempo stesso al centro la pronta guarigione dell'artista.