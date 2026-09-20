Il cantante è stato costretto a cancellare il concerto del 19 settembre, che avrebbe dovuto svolgersi a Longobardi Marina, oltre a quello del 20 settembre al Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo. Il management ha spiegato che la decisione è stata presa per permettere a Roy Paci di concentrarsi sulle proprie condizioni di salute e di avere il tempo necessario per sottoporsi all'intervento e recuperare. Lo staff ha inoltre espresso il proprio dispiacere nei confronti del pubblico, degli organizzatori e di tutte le persone che attendevano i due live, chiedendo comprensione e rispetto per il momento delicato che l'artista sta attraversando.