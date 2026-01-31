Sanremo, svelati i duetti della serata cover: ecco quali sono
Dagli artisti più celebri della televisione a cantanti poco noti al grande schermo, fino a personaggi dello spettacolo e del cinema
È uno dei momenti più attesi del festival e già promette di sorprendere e incantare il pubblico: la serata cover di Sanremo, in onda venerdì 27 febbraio, è già pronta a far parlare di sé con duetti inaspettati e coppie che invece sembrano da sempre destinate a salire insieme sul palco. Come da regolamento, i 30 Big in gara hanno scelto un brano dal repertorio italiano e internazionale da cantare insieme a un artista che non partecipa al festival, purché pubblicato entro il 31 dicembre 2025. Carlo Conti, conduttore della kermesse musicale insieme a Laura Pausini, aveva aperto alla possibilità che i partecipanti duettassero tra loro, ma nessuno dei Big ha accettato. A decretare il vincitore di una sfida che già si rivela molto competitiva saranno il pubblico con il televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la giuria delle Radio. "Duetti fuori dalla norma, compagni di viaggio un po' fuori dai soliti schemi", ha commentato il direttore artistico dopo aver annunciato la lista completa. "Sarà una serata variegata, piena di sorprese: ci farà riflettere, emozionare e ci stupirà perché ci sono duetti stravolgenti e perfino improbabili".
I duetti
Dagli artisti più celebri della televisione a cantanti poco noti al grande schermo, fino a personaggi dello spettacolo e del cinema: sul palco del Teatro Ariston quest'anno ci sarà di tutto. Arisa, due volte vincitrice del festival con Sincerità (tra le nuove proposte) e Controvento, si esibirà con il Coro del Teatro Regio di Parma in Quello che le donne non dicono, brano di Fiorella Mannoia, anche lei sul palco per cantare Domani è un altro giorno con Michele Bravi. Incuriosisce il featuring tra le Bambole di Pezza, storica band pop-punk milanese tutta al femminile, e la voce per eccellenza dei cartoni animati anni '80 e '90, Cristina D'Avena, con la sigla dell'omonimo Occhi di Gatto. Torna sul palco dell'Ariston a sorpresa anche Morgan, a sei anni dalla celebre querelle con Bugo, che lasciò il palco quando l'ex Bluvertigo modificò il testo del loro brano in gara, Sincero, e la coppia fu squalificata. Il cantante accompagnerà Chiello, che lo scorso anno aveva duettato con Rose Villain proprio durante la serata delle cover: quest'anno, con Mi sono innamorato di te, brano immortale di Luigi Tenco, è il suo turno. Non è nuovo al palco di Sanremo neanche Dargen d'Amico, che canterà Su di noi col suo autore, Pupo, e Fabrizio Bosso.
Debutto per il cantautore romano Eddie Brock, che nella serata di venerdì intonerà Portami via, brano del due volte vincitore del festival Fabrizio Moro che lo accompagnerà nella performance. Un duetto attesissimo per tutti i millennials è quello di Elettra Lamborghini, già nota al pubblico di Sanremo, che con Las Ketchup si esibirà in Aserejé: e chissà che non riproducano anche l'iconico balletto. Veterano del festival Francesco Renga, che reinterpreta Ragazzo solo, ragazza sola - versione di Space Oddity cantata in italiano da David Bowie su testo riscritto da Mogol - in coppia con Giusy Ferreri. Debutto, poi, per la coppia formata da Maria Antonietta e Colombre che insieme a Brunori Sas è pronta a mostrare al pubblico la sua interpretazione de Il mondo. Tra i fenomeni del momento, non poteva mancare Sal Da Vinci che torna sul palco dell'Ariston 17 anni dopo la sua prima volta: duetterà con Michele Zarrillo in Cinque giorni.
Leo Gassmann si esibirà sulle note del brano Era già tutto previsto duettando con Aiello, al quale ha riservato parole di stima: "Salire sul palco con un amico e fare con lui un brano di Riccardo Cocciante sarà una grande emozione. Come artista lo trovo unico nel panorama italiano". Quella di Cocciante "è una canzone che amo da sempre e cantarla insieme, in un contesto così speciale, sarà semplicemente un momento sincero e nostro per sempre”, ha replicato Aiello. Settima partecipazione per Ermal Meta con Dardust in Golden hour di Jvke: frequenza al festival di Sanremo che condivide con Gianluca Grignani, l'ultima volta all'Ariston nel 2023, che canterà con Luchè la sua Falco a metà. L'inedita coppia Fedez e Marco Masini intonerà, invece, Meravigliosa creatura con il violoncellista croato Stjepan Hauser, membro fondatore dei 2Cellos. Patty Pravo, anche lei habitué del teatro Ariston, ha scelto di rendere omaggio a Ornella Vanoni con la sua Ti lascio una canzone, in coppia con il primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko.
Non mancano, neanche quest'anno, gli omaggi ai più celebri cantautori italiani: Nayt, al suo debutto al festival, ha scelto le note de La canzone dell'amore perduto di Fabrizio De Andrè per duettare con Joan Thiele, mentre Tommaso Paradiso, con L'ultima luna in duetto con gli Stadio e Tredici Pietro, che rilegge con Galeffi, Fudasca e la band Vita, guardano alle opere di Lucio Dalla. Nella tradizione del cantautorato anche Mara Sattei che farà suo L'ultimo bacio di Carmen Consoli in duetto con Mecna ed Enrico Nigiotti, che insieme ad Alfa canterà uno dei brani più amati di Samuele Bersani, En e Xanax.
Tra le performance più attese e più particolari ci sono quella della giornalista Francesca Fagnani, già co-conduttrice con Amadeus nel 2023, pronta a misurarsi in coppia con Fulminacci in Parole parole (il grande successo del 1972 con le voci di Mina e Alberto Lupo) e quella di Malika Ayane con l'attore Claudio Santamaria nel brano di Mina Mi sei scoppiato dentro al cuore. Incuriosisce anche la prima partecipazione da solista per J-Ax, che nella serata cover si esibirà sulle note di E la vita, la vita con Ligera Country Farm.. La coppia dei giovanissimi LDA e AKA 7even si esibirà, invece, con Tullio De Piscopo, che per i suoi 80 anni si regala il ritorno all'Ariston con Andamento lento, mentre Levante, in duetto con Gaia, reinterpreterà I maschi.
Pronti a ballare, poi, con Samurai Jay, che intonerà Baila Morena di Zucchero con Belén Rodríguez - che nel 2010 partecipò alla serata dei duetti e cantò Aeroplani con Toto Cutugno - e Roy Paci, ma anche con The Riddle, celebre brano di Nik Kershaw che Raf canterà con i The Kolors. Pescano dal grande repertorio internazionale Sayf, che si misura con Hit the Road Jack di Ray Charles insieme ad Alex Britti e a Mario Biondi e Serena Brancale, che ha chiamato la star del soul Gregory Porter e l'emergente Delia per la sua rilettura di Besame Mucho di Consuelo Velázquez. Per la prima partecipazione a Sanremo da solista, Ditonellapiaga ha chiamato a duettare il fenomeno delle classifiche streaming del momento, TonyPitony, che con The Lady Is a Tramp di Frank Sinatra solleticano la curiosità del pubblico, soprattutto dei più giovani.