Sanremo, svelati i duetti della serata cover: ecco quali sono

È uno dei momenti più attesi del festival e già promette di sorprendere e incantare il pubblico: la serata cover di Sanremo, in onda venerdì 27 febbraio, è già pronta a far parlare di sé con duetti inaspettati e coppie che invece sembrano da sempre destinate a salire insieme sul palco. Come da regolamento, i 30 Big in gara hanno scelto un brano dal repertorio italiano e internazionale da cantare insieme a un artista che non partecipa al festival, purché pubblicato entro il 31 dicembre 2025. Carlo Conti, conduttore della kermesse musicale insieme a Laura Pausini, aveva aperto alla possibilità che i partecipanti duettassero tra loro, ma nessuno dei Big ha accettato. A decretare il vincitore di una sfida che già si rivela molto competitiva saranno il pubblico con il televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la giuria delle Radio. "Duetti fuori dalla norma, compagni di viaggio un po' fuori dai soliti schemi", ha commentato il direttore artistico dopo aver annunciato la lista completa. "Sarà una serata variegata, piena di sorprese: ci farà riflettere, emozionare e ci stupirà perché ci sono duetti stravolgenti e perfino improbabili".