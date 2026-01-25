Ci sono ritorni che non hanno nulla a che fare con la nostalgia e molto con la necessità. Quello di Levante è uno di questi. Il 24 febbraio la cantautrice siciliana salirà per la terza volta sul palco dell'Ariston con "Sei tu", portando con sé non solo una nuova canzone, ma il desiderio dichiarato di cambiare il ricordo di un Festival di Sanremo vissuto, nel 2023, in un momento di fragilità profonda.