Pippo Baudo, il Comune di Sanremo pronto a dedicargli una statua | Il legale: "Non serve il consenso degli eredi"

C'è una voce che a Sanremo sembra non essersi mai spenta. È quella di Pippo Baudo, il volto che più di ogni altro ha accompagnato il Festival della Canzone Italiana. La città che per decenni lo ha visto protagonista è pronta a trasformare quel ricordo in pietra e bronzo: una statua, come già avvenuto per Mike Bongiorno, per rendere omaggio a un'icona della televisione italiana. L'ipotesi di una statua dedicata a Pippo Baudo prende forma a poche settimane dalla 76ª edizione del Festival. A parlarne è il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, che conferma la volontà dell'amministrazione di ricordarlo con un monumento, sul modello della statua di Mike Bongiorno che si trova in via Escoffier, a pochi passi dal Teatro Ariston.