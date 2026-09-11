Caparezza ha spiegato al pubblico di non avere certezze sul proprio futuro. L'artista ha ricordato anche un particolare che riguarda i suoi precedenti concerti: spesso, al termine degli spettacoli, ha definito quella serata come l'ultima, salvo poi tornare successivamente a esibirsi. Questa volta, però, Salvemini ha lasciato intendere che la situazione potrebbe essere differente. Nel suo discorso ha invitato i fan a non preoccuparsi e a lasciargli la libertà di decidere il proprio percorso. Il passaggio più significativo è stato quello in cui ha esortato il pubblico a non rimandare i propri progetti e a trasformare le proprie idee in qualcosa di concreto. Un messaggio dal tono particolarmente intenso, che ha inevitabilmente alimentato le ipotesi su un possibile stop.