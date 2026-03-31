Caparezza annulla due eventi per fare dei controlli medici

Caparezza non è sceso nel dettaglio sulla natura dei controlli medici e al momento non è dato sapere se siano in qualche modo legati all'acufene e all'ipoacusia, due disturbi uditivi con i quali convive ormai da diversi anni. In varie interviste l'artista ha raccontato che è stato difficile imparare a convivere con queste condizioni, che l'hanno costretto all'utilizzo di apparecchi acustici, e i momenti di sconforto non sono mancati, tuttavia è riuscito ad affrontare la situazione a testa alta. Certo, realizzare nuove canzoni è diventato più difficile rispetto a prima, tuttavia ciò non gli ha impedito di far uscire nel 2025 "Orbit Orbit", il suo nono album. A rendere il disco particolare è la scelta di renderlo la "colonna sonora" di un omonimo fumetto realizzato dallo stesso Caparezza in collaborazione con grandi firme del fumetto italiano, tra cui Matteo De Longis (che ha realizzato la copertina), Nicola Mari, Sergio Gerasi e Marco Nizzoli.



