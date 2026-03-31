Caparezza annulla due eventi per fare dei controlli medici
Il rapper avrebbe dovuto incontrare i fan a Modena e a Catanzaro, tuttavia un imprevisto l'ha costretto a rimandare gli appuntamenti
© Alberto D'Andrea
Il rapper Caparezza, all'anagrafe Michele Salvemini, è stato costretto ad annullare due incontri con il pubblico a causa di un problema di salute. L'artista avrebbe dovuto partecipare a un primo evento a Modena il 30 marzo, presso l'Arena - Spazio Culturale, e a un secondo il giorno successivo, all'Auditorium IIS "E. Fermi" di Catanzaro, tuttavia entrambi sono stati rinviati a data da destinarsi. Sui suoi profili social sono arrivate le scuse per l'imprevisto, accompagnate da una spiegazione che ha fatto preoccupare i fan: infatti Caparezza ha parlato della necessità di sottoporsi a dei controlli medici.
La storia di Caparezza su Instagram
"Mi spiace amici di Modena e Catanzaro, ma ieri sera ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati, per cui mi vedo costretto a rimandare l'appuntamento con voi a data da destinarsi", ha spiegato Caparezza in una storia pubblicata su Instagram. "Confido nella vostra comprensione", ha aggiunto il cantante pugliese. Entrambi gli eventi verranno recuperati in un secondo momento, in quanto non sono stati cancellati ma solamente rinviati.
I problemi uditivi del cantante
Caparezza non è sceso nel dettaglio sulla natura dei controlli medici e al momento non è dato sapere se siano in qualche modo legati all'acufene e all'ipoacusia, due disturbi uditivi con i quali convive ormai da diversi anni. In varie interviste l'artista ha raccontato che è stato difficile imparare a convivere con queste condizioni, che l'hanno costretto all'utilizzo di apparecchi acustici, e i momenti di sconforto non sono mancati, tuttavia è riuscito ad affrontare la situazione a testa alta. Certo, realizzare nuove canzoni è diventato più difficile rispetto a prima, tuttavia ciò non gli ha impedito di far uscire nel 2025 "Orbit Orbit", il suo nono album. A rendere il disco particolare è la scelta di renderlo la "colonna sonora" di un omonimo fumetto realizzato dallo stesso Caparezza in collaborazione con grandi firme del fumetto italiano, tra cui Matteo De Longis (che ha realizzato la copertina), Nicola Mari, Sergio Gerasi e Marco Nizzoli.
La cifra stilistica di Caparezza
Tra le voci più originali della scena rap italiana, Caparezza ha costruito nel tempo un percorso artistico riconoscibile e fuori dagli schemi. Nato a Molfetta il 7 ottobre 1973, da bambino immaginava un futuro da fumettista (sogno che si è in parte concretizzato con l'uscita di "Orbit Orbit"), prima che l'interesse per la musica prendesse il sopravvento durante l'adolescenza, anche seguendo l'esempio del padre.
La sua produzione si distingue per testi ironici, taglienti e spesso provocatori, capaci di colpire e sorprendere il pubblico. Nel corso degli anni, l'artista ha dimostrato una notevole capacità di rinnovarsi, restando al passo con i cambiamenti culturali e musicali. Tra i brani più noti della sua carriera spicca "Fuori dal tunnel" del 2003, diventato particolarmente popolare anche grazie alla sua presenza come colonna sonora del programma "Zelig Circus".