Il ritorno di Caparezza, esce a sorpresa il nuovo singolo

In occasione dell’uscita del nuovo album, Caparezza firma anche il suo debutto come autore di fumetti, in collaborazione con Sergio Bonelli Editore. Contestualmente all’album, arriverà infatti in libreria e in fumetteria "Orbit Orbit", il fumetto evento che accompagna e completa il nuovo disco: un viaggio onirico disegnato da grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano. Folle e scatenato, colorato, divertente e allo stesso tempo intimo e personale, "Orbit Orbit" è un’avventura senza limiti. Il fumetto, presentato da una copertina disegnata da Matteo De Longis, sarà disponibile sia in formato albo a colori (240 pagine, 16x21 cm) che in volume cartonato a colori (256 pagine, 19x26 cm) a partire dal 31 ottobre.