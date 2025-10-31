Caparezza torna con "Orbit Orbit", concept tra realtà e immaginazione: "Il fumetto mi ha salvato la vita"

Galeotta fu Lucca Comics. Lì è scoccata la scintilla che poi ha portato a questo lavoro che non a caso proprio alla fiera del fumetto toscana è stato presentato in anteprima ieri. "Orbit Orbit" (è l'onomatopea scelta da Caparezza per definire l'immaginazione in un fumetto) è nato prima come fumetto. Un fumetto realizzato come reazione a una crisi che aveva portato l'artista pugliese lontano dalla musica. "Quando è uscito 'Exuvia' ero già alle prese con il problema dell'acufene - spiega lui durante l'incontro a Milano con la stampa durante il quale ha illustrato il nuovo lavoro -. A questo si è aggiunta l'ipoacusia, ovvero sto perdendo udito. Nel mondo della musica è un problema molto diffuso ma in genere si ha timore o pudore ad ammetterlo. Questo mi ha portato a un ulteriore stop e fare musica non mi faceva più felice. Mi sono sentito perso". Quello che ne segue è un periodo molto negativo su cui Caparezza preferisce glissare ma si capisce quanto sia duro per lui affrontarlo. Proprio in quel momento si avvicina al fumetto, che da ragazzo era stata la sua prima passione, ancora prima della musica. Nel 2021 Caparezza va a Lucca Comics a presentare una copertina variant di "Exuvia" e lì viene folgorato. Il cantautore decide di studiare sceneggiatura del fumetto e mette subito in pratica quanto appreso, con una storia che inizialmente non prevedeva anche la realizzazione di un disco. "Poi intanto che il lavoro procedeva ho pensato a un lavoro strumentale che accompagnasse le tavole - ammette -, dopodiché mi sono fatto prendere la mano... e ne uscito un concept album straricco di parole".