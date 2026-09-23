È il momento del sollievo per Roy Paci. Dopo i giorni di apprensione che lo hanno costretto a fermare il tour e a cancellare due concerti, il musicista 57enne è stato dimesso dall’ospedale Cardinale G. Panico di Tricase e può finalmente tornare a casa. A raccontare il buon esito dell’operazione è stato lo stesso trombettista con un lungo messaggio sui social, nel quale ha rassicurato i fan e ringraziato chi lo ha assistito. "Sono stato in un reparto dove c'erano attorno a me solo pazienti anziani ma con due palle giganti, che mi hanno incoraggiato e coccolato come un figlio. - ha detto Paci - Ho vissuto un ospedale che escludendo gli attrezzi e gli oggetti caratterizzanti, appariva come una grande casa abitata da una famiglia amorevolmente bizzarra e piacevolmente eterogenea".