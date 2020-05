Roy Paci e gli artisti siciliani uniti ricordano lo spirito di Falcone in "Siamo Capaci"

In occasione delle celebrazioni del 28.mo anniversario degli attentati di Falcone, Borsellino e delle relative scorte, per forza di cose diverse dal solito a causa delle restrizioni per il coronavirus, Roy Paci ha chiamato a raccolto il C.I.A.T.U., (collettivo indipendente artisti della Trinacria uniti) per "Siamo Capaci". Un canto di rinascita, firmato da Paci e Giuseppe Anastasi, che vuole ricordare il giudice Falcone e al tempo stesso raccoglierne lo spirito.

Sono tanti gli artisti che hanno risposto all'appello. Tutti impegnati dalle proprie case o dal proprio studio di registrazione per dare un contributo a questa canzone nella quale non c’è rabbia né rassegnazione ma speranza per il futuro della Sicilia: una speranza che rende “capaci di dire no”.

L'obiettivo dell'iniziativa è benefico. Tutti i proventi delle vendite del brano saranno infatti devoluti in collaborazione col ministero dell’Istruzione alla scuola Pertini del quartiere Sperone di Palermo, recentemente vandalizzata e alle altre scuole in contesti difficili del territorio. E, in collaborazione con Associazione Libera, a sostegno di progetti educativi rivolti a giovani siciliani.

Questi i cantanti che hanno partecipato: Giuseppe Anastasi, Sergio Beercock, Mario Biondi, Giovanni Caccamo, Tony Canto, Nicolò Carnesi, Oriana Civile, Peppe Cubeta(Qbeta), Roberta Finocchiaro, Lorenzo Fragola, Serena Ganci, Giovanni Gulino, Frankie hi-nrg mc, Mario Incudine, Pippo Kaballà, Patrizia Laquidara, la Rappresentante di Lista, Luca Madonia, Roy Paci, Christian Picciotto, Pippo Pollina, Nonò Salamone, Alessandra Salerno, Etta Scollo, Ivan Segreto, Shakalab, Davide Shorty, Vincenzo Spampinato, Sasha Torrisi.

POTREBBE INTERESSARTI: