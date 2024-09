Auguri a Roy Paci, rivediamo la sigla di Zelig Circus 2006 con la sua "Viva la vida"

Per diverse stagioni infatti Roy Paci è stato ospite fisso, insieme alla sua orchestra, dello show di Gino & Michele e Giancarlo Bozzo. Inoltre, il compositore e trombettista siciliano aveva selezionato pezzi per i duetti inediti della coppia di conduttori formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, da riproporre in chiave vintage e rievocare le atmosfere della televisione degli anni '50 e '60.