Andrea Perroni e il pubblico ai concerti a "Zelig Circus" 2013

Nato a Roma nel 1980 Andrea Perroni è un comico e conduttore radiofonico e televisivo italiano. Ha iniziato la sua carriera come animatore nei villaggi turistici e ha fatto la sua prima apparizione televisiva nel 2003 a "Domenica In" come imitatore. Ha poi partecipato a "Colorado Cafè Live" e "Zelig Circus", ottenendo successo con le sue parodie di personaggi noti. È anche noto per il suo lavoro in radio, in particolare nel programma "Radio 2 Social Club" su Rai Radio 2. Perroni ha recitato in diverse produzioni teatrali e cinematografiche. Rivediamo la sua performance a "Zelig Circus".