Capocenere e il cruciverba a "Zelig Circus" 2005

Claudio Batta, nato a Milano nel 1968, è un comico italiano noto per il personaggio di Capocenere a "Zelig". Inizia come artista di strada e partecipa a spot pubblicitari e programmi radiofonici. Ha lavorato a teatro, portando in scena un ricco repertorio che va da Agata Christie ad Anton Cechov, da Michael Frayn a Georges Feydeau.