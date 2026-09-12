È morto Jeremy Thomas, produttore da Oscar per "L'Ultimo Imperatore"

Si è spento a 77 anni Jeremy Thomas, uno dei produttori indipendenti più stimati dell'industria cinematografica. A dare la notizia della scomparsa è Variety. Thomas di recente ha prodotto "Bucking Fastard", diretto da Werner Herzog e presentato in anteprima in concorso all'83esima Mostra del Cinema di Venezia. E al Festival del Cinema di Toronto è prevista il 14 settembre l'anteprima mondiale della sua ultima collaborazione con Takashi Miike, "Bad Lieutenant: Tokyo". Nel 1988 aveva vinto l'Oscar per il miglior film con "L'Ultimo Imperatore" di Bernardo Bertolucci. Secondo il suo team, scrive Variety, Thomas se n'è andato serenamente nella sua residenza di campagna nell'Oxfordshire nella tarda serata di venerdì 11 settembre, circondato dalla famiglia e dagli affetti più cari.