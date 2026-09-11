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Angelina Jolie, 51 anni, in un'intervista alla rivista di moda francese L'Officiel ha dichiarato di voler lasciare Los Angeles, dove è nata e cresciuta, con l'intenzione di viaggiare per il mondo. L'attrice, vincitrice del premio Oscar nel 2000 con "Ragazze interrotte", ha detto che con i figli ormai adulti non sente la necessità di avere una dimora fissa, ma è pronta a girare da un paese all'altro promuovendo le sue iniziative artistiche e umanitarie. "Per me questo segna la fine di un’era", ha confessato Jolie, spiegando la sua intenzione di rinunciare a un singolo indirizzo di residenza. "Non ho davvero in programma di avere una base fissa. Vorrei avere una casa base per la mia famiglia, un posto dove conservare le cose da mamma e le foto di famiglia. E poi vorrei vivere un po’ da nomade per un po’ di tempo".
La casa di Hollywood in vendita
Da maggio scorso Angelina Jolie ha messo in vendita la dimora nel quartiere di Los Feliz a Los Angeles. La storica tenuta era appartenuta al leggendario produttore e regista Cecil B. DeMille, l'attrice l'aveva acquistata nel 2017 dopo la richiesta di divorzio da Brad Pitt. Acquistata per 24,5 milioni di dollari, adesso ne vale quasi 30 (29,8 milioni per la precisione). La cantante Madonna sembra interessata a comprare la casa e, secondo i rumors, avrebbe già organizzato una visita virtuale. Dalla proprietà si possono ammirare le Hollywood Hills e l’Osservatorio Griffith. Oltre alla residenza principale, il complesso comprende una piscina, una casa a bordo piscina, una dependance con studio e un garage con accesso protetto.
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Dimora di Angelina Jolie a Los Angeles
Le possibili tappe dei prossimi viaggi
L'attrice, come mete per il suo "nomadismo", potrebbe scegliere il Brasile, dove intende portare il suo marchio di moda Atelier, o la Cambogia, dove desidera riprendere il lavoro con la sua fondazione nata per aiutare le comunità rurali. Una scelta di vita che Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne appoggiano totalmente: "I ragazzi vogliono che torni a salire un aereo. Hanno avuto la mamma quando doveva essere la loro mamma. Ora vorrebbero che li chiamassi dalla Tunisia, appena scesa da un volo preso per incontrare gli artisti locali", ha affermato Angelina Jolie a L'Officiel.