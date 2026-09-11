Angelina Jolie, 51 anni, in un'intervista alla rivista di moda francese L'Officiel ha dichiarato di voler lasciare Los Angeles, dove è nata e cresciuta, con l'intenzione di viaggiare per il mondo. L'attrice, vincitrice del premio Oscar nel 2000 con "Ragazze interrotte", ha detto che con i figli ormai adulti non sente la necessità di avere una dimora fissa, ma è pronta a girare da un paese all'altro promuovendo le sue iniziative artistiche e umanitarie. "Per me questo segna la fine di un’era", ha confessato Jolie, spiegando la sua intenzione di rinunciare a un singolo indirizzo di residenza. "Non ho davvero in programma di avere una base fissa. Vorrei avere una casa base per la mia famiglia, un posto dove conservare le cose da mamma e le foto di famiglia. E poi vorrei vivere un po’ da nomade per un po’ di tempo".