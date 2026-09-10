Questo simpatico sito completamente gratuito fa esattamente ciò che promette: basta cliccare su un puntino qualsiasi della mappa per avere un rapido elenco delle maggiori produzioni (soprattutto quelle internazionali) pubblicate da quelle parti. Se avete apprezzato l'ultimo Spider-Man per il suo ritorno filmico a New York rimarrete delusi forse nel sapere che gran parte della Grande Mela è stata in realtà ricostruita in Scozia. Ma è il prezzo da pagare per scoprire qualcosa di nuovo divertendosi (è possibile, anche se non vi biasimiamo per non credere a questa promessa che risveglia traumi dell'infanzia). Grazie a questo sito si può viaggiare letteralmente a costo zero visitando più di 15mila set a cielo aperto, distribuiti in 166 Paesi. Al momento in cui scriviamo la filmografia da cui pesca Movie Scene Map è vasta ma non ancora ampissima, se pensiamo a quante poche possano essere 9mila pellicole all'interno del mare magnum della settima arte, La buona notizia è che tuttavia questi numeri sono in costante aumento e potete contribuire anche voi alla crescita, facendo sapere agli internauti di tutto il mondo che non solo il discutibile The American con George Clooney è stato girato a Sulmona ma anche il più imprescindibile Parenti serprenti di Monicelli. Movie Scene Map è di fatto una gigantesca Wikipedia geo-cinematografica, che permette di far scoprire a chi ancora non lo sa che uno dei filoni più interessanti della storia del western è nato grazie a degli italiani in trasferta dalle parti di Almeria in Spagna (con buona pace degli americani).