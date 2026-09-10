Nasce la wikipedia delle location dei film. Altro che New York, ecco dove è stato girato Spider-man
Con Movie Scene Map non rischi più di perderti nei "sentieri selvaggi" del cinema, manco fossi il protagonista di Into the Wild. Bastano pochi clic per scoprire che il set del tuo film preferito è "caldo e a cinque chilometri da te". Ma attenti alle possibili sorprese
© Dal Web
Una delle cose migliori di The Dog Stars, l'ultima fatica del maestro Ridley Scott, è sicuramente l'ambiente in cui si svolge l'intera vicenda post apocalittica. Nel film vediamo infatti una natura rigogliosa intenta a riprendersi il suo spazio e svettanti montagne capaci di togliere il fiato. Panorami meravigliosi che tuttavia a un pubblico italiano appaiono poco credibili in quanto massime espressioni della ricchezza paesaggistica di pezzi di Stati Uniti come il Colorado. Questo perché quegli stessi luoghi non sono nella realtà ubicati vicino Denver, ma appartengono piuttosto al famigliare patrimonio di regioni come l'Abruzzo e il Friuli. Una scoperta magari destabilizzante per alcuni ma anche possibile grazie a strumenti come Movie Scene Map.
Orientarsi nel cinema
Questo simpatico sito completamente gratuito fa esattamente ciò che promette: basta cliccare su un puntino qualsiasi della mappa per avere un rapido elenco delle maggiori produzioni (soprattutto quelle internazionali) pubblicate da quelle parti. Se avete apprezzato l'ultimo Spider-Man per il suo ritorno filmico a New York rimarrete delusi forse nel sapere che gran parte della Grande Mela è stata in realtà ricostruita in Scozia. Ma è il prezzo da pagare per scoprire qualcosa di nuovo divertendosi (è possibile, anche se non vi biasimiamo per non credere a questa promessa che risveglia traumi dell'infanzia). Grazie a questo sito si può viaggiare letteralmente a costo zero visitando più di 15mila set a cielo aperto, distribuiti in 166 Paesi. Al momento in cui scriviamo la filmografia da cui pesca Movie Scene Map è vasta ma non ancora ampissima, se pensiamo a quante poche possano essere 9mila pellicole all'interno del mare magnum della settima arte, La buona notizia è che tuttavia questi numeri sono in costante aumento e potete contribuire anche voi alla crescita, facendo sapere agli internauti di tutto il mondo che non solo il discutibile The American con George Clooney è stato girato a Sulmona ma anche il più imprescindibile Parenti serprenti di Monicelli. Movie Scene Map è di fatto una gigantesca Wikipedia geo-cinematografica, che permette di far scoprire a chi ancora non lo sa che uno dei filoni più interessanti della storia del western è nato grazie a degli italiani in trasferta dalle parti di Almeria in Spagna (con buona pace degli americani).
Cercare "Maria per Roma"
Volendo scendere per un attimo un po' più nel tecnico possiamo dire che il sito utilizzi effettivamente in qualche modo le informazioni di Wikipedia. Movie Scene Map ha infatti alla base proprio Wikidata, la base di conoscenza strutturata collegata all'enciclopedia libera per eccellenza. Wikidata funziona con relazioni esplicite tra entità: un film ha un elemento, una location ha il suo, e tra i due esiste la proprietà "filming location". Un modo per evitare che il sistema possa confondere Roma di Cuaron o Roma di Fellini con la Città Eterna in quanto tale. O che il database possa crashare nel non capire se vogliamo sapere di più su Paris, Texas (la città) o su Paris, Texas (il film cult del 1984 con la regia di Wim Wenders).
L'aspetto tecnico
A queste relazioni vengono poi agganciate le coordinate geografiche, le fotografie disponibili su Wikimedia Commons e i link alle rispettive pagine Wikipedia creando così uno spazio interattivo facilmente navigabile anche da chi non dà del tu a internet. Il sito usa addirittura quello che in gergo è chiamato "clustering geografico" e che permette di non rendere la mappa un insieme di puntini illeggibili. In buona sostanza Movie Scene Map risolve i problemi di usabilità connessi al rischio di troppi segnaposto raggruppando i punti vicini in base al livello di zoom. Detto così può sembrare complicato ma vi assicuriamo che in questo modo non rischierete di incrociare gli occhi dalla confusione. Questo simpatico strumento ha infine anche il buon cuore di aiutare gli assistenti IA, rendendosi accessibile a loro tramite un server MCP (Model Context Protocol), uno standard che permette ai modelli di linguaggio di interrogare fonti dati esterne. Un buon modo per scongiurare il concreto rischio di vedere ChatGPT suggerirvi che La La Land sia stato girato a Castel di Sangro (non è così, anche se apprezzeremmo vedere ballare Emma Stone e Ryan Gosling tra le montagne abruzzesi).