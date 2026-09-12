Lady Gaga è diventata mamma: nato il suo primo figlio

Lady Gaga ha dato alla luce il suo primo figlio. Lo riferiscono i media statunitensi, in particolare il sito Page Six. Sulla homepage di quest'ultimo sono visibili le prime foto della popstar e del compagno Michael Polansky in compagnia del neonato.
Al momento, riferisce Page Six, non si conoscono ulteriori dettagli, tra cui il nome, il sesso e la data di nascita del bambino. Per ora, inoltre, non c'è stato alcun annuncio ufficiale.
La cantante quarantenne, il cui vero nome è Stefani Germanotta, ha iniziato a frequentare l'imprenditore Michael Polansky nel 2020. I due si sono poi fidanzati nel 2024.