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Lady Gaga è diventata mamma: nato il suo primo figlio

La popstar e il compagno Michael Polansky sono stati immortalati in compagnia del neonato

12 Set 2026 - 09:28
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Lady Gaga ha dato alla luce il suo primo figlio. Lo riferiscono i media statunitensi, in particolare il sito Page Six. Sulla homepage di quest'ultimo sono visibili le prime foto della popstar e del compagno Michael Polansky in compagnia del neonato.

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Al momento, riferisce Page Six, non si conoscono ulteriori dettagli, tra cui il nome, il sesso e la data di nascita del bambino. Per ora, inoltre, non c'è stato alcun annuncio ufficiale.

La cantante quarantenne, il cui vero nome è Stefani Germanotta, ha iniziato a frequentare l'imprenditore  Michael Polansky nel 2020. I due si sono poi fidanzati nel 2024.

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