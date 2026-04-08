Stop forzato

Lady Gaga, concerto cancellato a Montreal per un'infezione respiratoria

La cantante costretta a saltare la terza data canadese. Il messaggio ai fan: "Non posso darvi lo show che meritate". Attesa per il finale a New York

08 Apr 2026 - 10:41
Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: © IPA

Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: © IPA

Lady Gaga ha dovuto alzare bandiera bianca in occasione della terza data canadese del suo tour. Il concerto previsto per il 6 aprile al Centre Bell di Montreal è stato cancellato a causa di un'infezione respiratoria che ha costretto l'artista a fermarsi, proprio dopo due serate consecutive sold out - il 2 e il 3 aprile - che avevano mandato in visibilio il pubblico della città.

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 A dare la notizia è stata la stessa Gaga, con un messaggio affidato alle Instagram Stories in cui ha raccontato di combattere da giorni contro l'infezione. La situazione, anziché migliorare, è peggiorata fino a rendere impossibile salire sul palco. Una decisione presa anche su indicazione del suo medico, che le avrebbe sconsigliato con forza di esibirsi.

Il tono del messaggio è quello di chi sente il peso della delusione almeno quanto i fan: l'artista ha parlato di un legame speciale con il pubblico di Montreal, definendo le due serate precedenti "magiche e profondamente significative", e si è detta addolorata per chi aveva già organizzato la serata intorno al concerto.

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Il tour non si ferma: obiettivo Madison Square Garden

 Lo stop di Montreal non cancella comunque il gran finale. Secondo il calendario ufficiale della tournée, l'ultimo appuntamento resta fissato per il 13 aprile al Madison Square Garden di New York, un palcoscenico che per qualsiasi artista rappresenta il coronamento di un tour. Lo staff medico starebbe seguendo Gaga da vicino, con l'obiettivo dichiarato di rimetterla in piedi in tempo per chiudere in grande.

Una carriera segnata da battaglie fisiche

 Per chi segue Lady Gaga da anni, la notizia non arriva del tutto inattesa. L'artista convive da tempo con la fibromialgia, una patologia cronica che provoca dolori muscolari diffusi e affaticamento persistente, e che in passato l'ha già costretta a rivedere i suoi piani. Nel 2017 diverse date europee saltarono proprio per questa ragione, e nel 2018 anche il Joanne World Tour subì rinvii legati alle stesse complicazioni. Una fragilità fisica che non ha mai nascosto e che, ogni volta, rende più significativo il suo ritorno sul palco.

Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici

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© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019
© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019
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