Nel corso della sua attività nel doppiaggio, Zamuto ha dato la voce italiana a numerosi interpreti internazionali. Tra i ruoli più conosciuti c'è quello di Tom Selleck nella prima serie di Magnum, P.I. e nel film Avventurieri ai confini del mondo. Ha inoltre doppiato Apollo Creed nel primo Rocky, mentre tra gli altri attori a cui ha prestato la propria voce figurano Steven Bauer in Scarface, Donald Sutherland nella serie Dirty Sexy Money e James Caan in Le vie della violenza. Un altro ruolo ricordato dagli appassionati è legato alla saga di Star Wars. Zamuto ha infatti doppiato Silas Carson nel personaggio di Nute Gunray nella trilogia prequel della serie.