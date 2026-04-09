È morto a 95 anni Mario Adorf, uno dei volti più riconoscibili e versatili del cinema europeo. L’attore si è spento nel suo appartamento di Parigi, dopo una recente malattia, come confermato dal suo entourage a Dpa. Nato a Zurigo l’8 settembre 1930, figlio di madre tedesca e padre italiano, Adorf ha avuto una carriera lunghissima, con oltre 200 titoli tra cinema, televisione e teatro. Il suo nome resta legato a un’epoca in cui il cinema popolare e quello d’autore convivevano, e lui era capace di attraversarli entrambi con naturalezza, passando dai set internazionali ai grandi sceneggiati televisivi amati dal pubblico italiano.