Annunciato il reboot di "Fantaghirò", la saga fantasy cult degli anni 90

"Fantaghirò: la regina dei due Regni è ispirata alla fiaba popolare italiana trascritta dal dialetto in lingua da Italo Calvino", recita il comunicato ufficiale. "Le riprese inizieranno nel 2021". A realizzare il sogno di molti fan della saga sarà la Lotus Production, guidata da Marco Belardi, che è al lavoro sullo sviluppo della nuova serie, che sarà in live action scritta dai White Rabbits per la regia Nicola Abbatangelo. Ancora difficile ipotizzare se sarà distribuita all’interno dell'anno in corso.





Per il momento nessuna informazione anche sul cast, con i fan che iniziano a chiedersi ovviamente se tornerà Alessandra Martines nei panni di Fantaghirò oppure se verrà rimpiazzata. E in questo caso, per la nuova protagonista sarà una bella responsabilità prendere il posto nel cuore degli appassionati della saga e interpretare il ruolo della principessa ribelle, resa celebre dall'attrice e ballerina.

Le cinque miniserie sono andate in onda su Canale 5 dal 1991 al 1996, dirette da Lamberto Bava, figlio del grande regista Mario Bava. Dopo la quinta stagione (che aveva un finale "aperto" e non rappresenta una vera conclusione) erano circolate voci su un possibile sequel, però mai concretizzatosi: il progetto, che si sarebbe dovuto intitolare "Il ritorno di Fantaghirò", fu presentato nel 2007 ma non andò in porto.

