Nuove defezioni nel reboot di "Sex and the City": anche Mr. Big potrebbe non tornare

Brutte notizie per i fan di "Sex and the City" . Stando a quanto riferisce Page Six , oltre a Kim Cattrall infatti, nei nuovi episodi della serie cult, dal titolo "And Just Like That", in arrivo su HBO Max, mancherà anche Chris Noth , ovvero John James "Mr. Big" Preston , grande amore di Carrie Bradshaw , interpretata da Sarah Jessica Parker.

"Sex and the City" ritorna... con qualche defezione Carrie e Big in "Sex and the City" da-video 1 di 23 agenzia 2 di 23 agenzia 3 di 23 ufficio-stampa 4 di 23 23 - Kristin Davis (Charlotte) ha dichiarato che sua nonna non ha mai voluto capire la serie, quindi non le ha mai detto né il titolo né di cosa parlasse il telefilm ufficio-stampa 5 di 23 -afp 6 di 23 22 - Cynthia Nixon non ha i buchi alle orecchie e nella serie indossa orecchini a clip ufficio-stampa 7 di 23 19 - Anche dopo la fine delle riprese, Kim Cattrall continuava ad indossare tacchi alti per sentirsi più vicina a Samantha ufficio-stampa 8 di 23 16 - Si è spesso speculato sulla rivalità tra Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall. In realtà le due hanno ammesso pubblicamente di essere ottime amiche ufficio-stampa 9 di 23 Da video 10 di 23 da-video 11 di 23 13 - Ogni outfit era curato nei minimi dettagli per una buona ragione. Erano molto attenti a non lasciare che un abito sminuisse un momento importante agenzia 12 di 23 8 - Nel 2012 l'appartamento newyorkese in cui "viveva" Carrie Bradshaw è stato venduto per 9,65 milioni di dollari agenzia 13 di 23 agenzia 14 di 23 da-video 15 di 23 agenzia 16 di 23 25 - L'ultimo episodio andò in onda di domenica, ma le riprese terminarono solo il mercoledì precedente ufficio-stampa 17 di 23 20 - Nella scena in cui il gatto di Miranda gioca con il cordone ombelicale di Brady, in realtà si tratta di una stringa di carne di manzo ufficio-stampa 18 di 23 agenzia 19 di 23 9 - Prima di "Sex and the City", Darren Star è stato autore e produttore di "Beverly Hills - 90210" e "Melrose Place" ufficio-stampa 20 di 23 11 - A parte la madre di Miranda e una breve apparizione del fratello di Charlotte, le ragazze raramente menzionano le famiglie. Questo perché non volevano che le rispettive storie familiari fossero un elemento del telefilm agenzia 21 di 23 10 - Nella scena in cui Trey e Charlotte si fidanzano da Tiffany, il negozio non voleva che la troupe entrasse per questioni di sicurezza. Per questa ragione fu creata una finta vetrina di Tiffany, ma il negozio mandò comunque un dipendente per 'approvarla' prima del ciak agenzia 22 di 23 3 - L'indirizzo di Carrie 245 East 73rd St non esiste davvero agenzia 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

"And Just Like That..." seguirà le avventure di Carrie Bradshaw (Jessica Parker), Charlotte York (Davis) e Miranda Hobbes (Nixon) e relativi amanti e amici una volta superata la soglia dei 50 anni.

Stando alle indiscrezioni diffuse da Page Six tuttavia, Mr. Big non sarà più presente nella vita di Carrie.

L’enigmatico Mr. Big ha sicuramente conquistato tutte le fan della fortunata serie, della quale è stato protagonista, anche se non sempre accanto a Carrie, per tutte e sei le stagioni. La sua popolarità poi è schizzata alle stelle dopo che, nell'ultima serie si è precipitato a Parigi per riprendersi Carrie che aveva appena rotto con Aleksandr Petrovsky.

Un po' di tempo fa lo stesso Chris Noth aveva commentato il rapporto fra il suo personaggio e quello di Carrie provocando la rabbia di moltissime fan: “Quel che dico sempre a tutti è che Mr Big non ha mai provato a fingere di essere qualcuno che non era. Carrie, invece, ha fatto l’esatto contrario. Mr Big è sempre stato onesto con se stesso e non l’ha mai tradita. Il rapporto non ha funzionato e si è sposato, mentre lei ha continuato a... quanti ragazzi aveva?".



Nel 2018 inoltre James Andrew Miller, giornalista di Origins, aveva rivelato che nella sceneggiatura del terzo film, che non è poi mai stato realizzato, Mr. Big sarebbe morto sotto la doccia a causa di un infarto e la pellicola avrebbe raccontato Carrie alle prese con il lutto, circondata dall’affetto delle amiche.

Per saperne di più non resta che aspettare l'inizio della tanto attesa nuova stagione: le riprese dovrebbero cominciare nella tarda primavera, Covid permettendo...

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI