Torna "Sex and the City", lanciato il primo teaser

Ormai è certo. "Sex and the City" torna sul piccolo schermo. Il nuovo capitolo si intitolerà "And Just Like That..." e andrà in onda su Hbo Max con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, tre delle star del cast originale. Kim Cattrall, che nella serie originale interpretava Samantha Jones, non parteciperà al revival. La Parker intanto ha postato sui social il primo teaser, con naturalmente New York sullo sfondo. "E' proprio così, la storia continua", dice una voce fuori campo.