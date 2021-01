Sarah Jessica Parker vende casa a New York dopo vent'anni

Afp

Sarah Jessica Parker cambia casa ma non lascia Manhattan. L'attrice e il marito Matthew Broderick hanno venduto per 15 milioni di dollari la loro abitazione a New York. La townhouse di tre piani su Charles Street nel West Village era stata acquistata dalla coppia nel 2000 per poco meno di tre milioni di dollari e si trova nelle vicinanze della casa usata come residenza di Carrie Bradshaw, il personaggio interpretato dalla Parker nella serie "Sex and the City".