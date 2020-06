Sarah Jessica Parker denunciata da una sua ex dipendente: non le ha pagato straordinari per oltre un anno

Heather Holt, ex direttrice di uno dei negozi a New York di Sarah Jessica Parker, ha intentato una causa alla star di "Sex and the City" e al suo socio in affari George Malkemus per presunto mancato pagamento degli straordinari. Secondo i documenti depositati alla Corte Suprema dello Stato di New York la ex dipendende non avrebbe ricevuto il compenso per le ore di lavoro in più di oltre un anno, dal 31 dicembre 2018 al 1 marzo 2020.