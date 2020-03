Sarah Jessica Parker compie 55 anni: auguri ad una icona di stile che... ha cambiato gli armadi delle donne 

Sarah Jessica Parker compie 55 anni. La star di " Sex and the City", Carrie Bradshaw, icona di stile per antonomasia, ha collezionato durante la sua carriera di attrice una sfilza di nomination e premi, tra cui Golden Globes, Emmy, SAG Awards e anche un People’s Choice Award per la serie televisiva "Divorce di cui è protagonista". Ma è anche produttrice e designer. Ad aprile avrebbe dovuto aprire un negozio della sua collezione di scarpe, la SJP Collection, al posto della storica boutique di Manolo Blahnik...

E proprio un paio di Manolo Blahnik indossava Candace Bushnell, alter ego di Carrie Bradshaw, nel telefilm che la rese famosa a livello internazionale, per andare a recensire un locale per la sua nuova rubrica, chiamata appunto "Sex and the City".

A quel personaggio sinonimo di charme e glamour, fascino e raffinatezza è legato principalmente il suo nome, icona di stile per più di una generazione.

La prima puntata della serie tv cult, che ha cambiato per sempre gli armadi e le scarpiere, oltre che i portafogli, di molte donne, è stata trasmessa nel 1998. Da allora è stata una vera e propria scalata verso il successo: 4 Golden Globe, 3 Screen Actors Guild Award e 2 Emmy Award per il suo ruolo nella sitcom.

Prima di allora Sarah Jessica Parker aveva però fatto la gavetta con una serie di piccoli ruoli al cinema ("Footloose" nel 1984 e nel 1986 in "Navigator") e in televisione. Nel 1991 era riuscita a farsi notare nella commedia brillante di Mick Jackson Pazzi a Beverly Hills accanto a Steve Martin.

Poi nel 1998 la svolta definitiva. Per sei stagioni Sarah si trasforma in Carrie e conquista il mondo.

Nel 2000 interpreta la commedia "Hollywood, Vermont" di David Mamet, accolto positivamente da critica e pubblico. Nel 2005 "La neve nel cuore" (The Family Stone) di Thomas Bezuca con cui guadagna una candidatura al Premio Golden Globe e nello stesso anno anche "A casa con i suoi"(Failure to Launch).

"Sex and the City" si concluse nel 2004, e nel frattempo la Parker ne era divenuta anche produttrice.

Il 19 maggio 1997 ha sposato Matthew Broderick, con cui ha avuto un figlio nel 2002, James Wilkie, e successivamente due gemelle, Marion Loretta Elwell e Tabitha Hodge, nate nel 2009 tramite madre surrogata.



Sarah Jessica Parker ha recitato anche nel primo e secondo film tratti dalla serie televisiva "Sex and the City" e nelle commedie "Che fine hanno fatto i Morgan?", "Ma come fa a far tutto?" e "Capodanno a New York", accolte negativamente dalla critica ma con ottim iincassi al botteghino.

Sarah è anche membro della Hollywood's Women's Political Committee ed è ambasciatrice dell'UNICEF.

