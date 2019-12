A New York chiude il negozio di scarpe di "Sex and the City"

Dopo 38 anni ha chiuso a New York il negozio di scarpe Manolo Blahnik, diventato un'icona grazie alla serie tv " Sex and the City ". Tra i suoi scaffali, infatti, negli Anni Novanta si aggirava un'indecisa Carrie (Sarah Jessica Parker) alla ricerca del modello giusto. "Un'esperienza religiosa" (come la definì sul piccolo schermo il personaggio della Parker) che sarà negata alla prossima generazione di fashion addicted.

Dietro le vetrine coperte, i commessi nell'ultima settimana hanno impacchettato centinaia di paia di scarpe tutte del valore compreso tra i 500 e i 1.300 dollari. "Grazie mille per essere stati nostri clienti negli ultimi 39 anni" si legge sul cartello fuori dal punto vendita.

Nel 1998 il negozio (l'unico flagshop store negli Stati Uniti) ebbe un'improvvisa notorietà in tutto il mondo grazie a "Sex and the City". In più puntate, infatti, viene citato il brand e la protagonista Carrie Bradshaw confessa di essere una loro affezionata cliente (tanto da aver speso in totale 40mila dollari tra sandali e stiletti) e di aver aperto presso di loro anche una lista nozze. Il negozio sulla 54esima strada era inoltre una tappa irrinunciabile del bus tour newyorkese dedicato alla serie.

