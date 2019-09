Sarah Jessica Parker indossa scarpe spaiate: come Carrie in Sex and The City

Un sandalo giallo e uno fucsia: le scarpe che Sarah Jessica Parker ha indossato al New York City Ballet’s annual Fall Fashion Gala erano spaiate. A colpo d’occhio una scelta assolutamente stravagante, ma non per le fan della serie tv Sex and The City, nella quale l’attrice interpretava la romantica ed eternamente confusa Carrie Bradshaw. Le scarpe scelte da Parker per il Gala erano infatti spaiate come quelle indossate dal suo personaggio nel tredicesimo episodio della terza stagione della serie.