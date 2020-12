"Sex and the City" sta per tornare? Lavori in corso (forse) per una miniserie reboot

Il condizionale è d'obbligo, visto che i rumors su un terzo film o una nuova stagione di "Sex and the City" si rincorrono da anni. "Page Six" però accende una speranza che sembra più reale delle precedenti. Secondo la pagina di gossip del New York Post infatti Hbo Max sarebbe concretamente al lavoro per realizzare una miniserie reboot del mitico show con tutti i protagonisti principali, tranne Kim Catrall, ovvero Samantha.