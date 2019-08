"Sex and the City", Kim Cattrall vittima di bullismo e pressioni dopo il rifiuto di tornare nei panni di Samantha

Kim Cattrall si è rifiutata di tornare a vestire i panni di Samantha Jones e non prendere parte a un eventuale terzo capitolo cinematografico tratto dalla serie "Sex and the City" . Questo ha creato negli anni battibecchi e accuse a distanza con Sarah Jessica Parker . E ora rivela (in un'intervista a The Guardian) di essere anche stata vittima di "pressioni": "Non riuscivo a capire perché non mi sostituissero semplicemente con un'altra attrice, invece di perdere tempo a farmi bullismo".

L'attrice americana ha anche ammesso: "Ho interpretato Samantha Jones perché ho amato Sex and the City. Per me è stata una benedizione, ma dopo il secondo film ne ho avuto abbastanza". Mentre in merito ai continui litigi con la collega è stata chiara: "Non reciterò mai più in Sex and the City. Impari delle lezioni nella vita, quella che ho imparato io è che voglio lavorare solo con persone positive".