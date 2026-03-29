Morto l'attore e cantautore David Riondino: aveva 73 anni
L'artista si è spento nella sua casa di Roma, a darne notizia l'amica Chiara Rapaccini con un post su facebook
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Si è spento all'età di 73 anni David Riondino. Il cantautore, attore, regista e scrittore - nato a Firenze nel 1952 - è morto nella sua casa di Roma dopo una grave malattia. A darne l'annuncio su Facebook è stata l'amica Chiara Rapaccini, artista, illustratrice e designer. I funerali di Riondino saranno celebrati martedì 31 marzo a Roma, nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo.
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L'esordio e la carriera
Nato il 10 giugno 1952 a Firenze, David Riondino esordisce come cantautore negli anni Settanta, incidendo due dischi per i circoli Ottobre: Collettivo Victor Jara e Non vi mettete a Spingere. Durante la carriera ha firmato brani del calibro di Maracaibo - interpretata da Lu Colombo nel 1981 - pubblicato album e recitato in spettacoli. Ha, inoltre, lavorato in radio, in televisione e al cinema dove ha collaborato con artisti come Dario Vergassola, Paolo Rossi, Sabina Guzzanti e Stefano Bollani.
L'annuncio della morte
"È morto David Riondino. Eccolo in una foto con i miei amici fiorentini. Ci sono anch'io", ha scritto su Facebook Chiara Rapaccini, amica dell'artista. "David aveva fondato a Firenze un gruppo rock che si chiamava Victor Jara. Eravamo tutti compagni, allora, di vita e politica. Cantavamo e suonavamo nelle case del popolo, alle feste dell'unità. David era il nostro capo visionario. Visionari lo eravamo un po' tutti. Lo erano anche Sergio Staino e Bruna sua moglie. Ieri alla manifestazione di Roma, erano tutti visionari, questo ho pensato. Ehi David, ma che facciamo senza te? Che facciamo? Martedì lo accompagniamo alle 11, chiesa degli artisti. Roma. Piazza del popolo", conclude l'amica nel post.