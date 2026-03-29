"È morto David Riondino. Eccolo in una foto con i miei amici fiorentini. Ci sono anch'io", ha scritto su Facebook Chiara Rapaccini, amica dell'artista. "David aveva fondato a Firenze un gruppo rock che si chiamava Victor Jara. Eravamo tutti compagni, allora, di vita e politica. Cantavamo e suonavamo nelle case del popolo, alle feste dell'unità. David era il nostro capo visionario. Visionari lo eravamo un po' tutti. Lo erano anche Sergio Staino e Bruna sua moglie. Ieri alla manifestazione di Roma, erano tutti visionari, questo ho pensato. Ehi David, ma che facciamo senza te? Che facciamo? Martedì lo accompagniamo alle 11, chiesa degli artisti. Roma. Piazza del popolo", conclude l'amica nel post.