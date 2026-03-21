Addio a Nicholas Brendon, la star di Buffy l'ammazzavampiri: aveva 54 anni
A dare la notizia la famiglia con un comunicato sui social. L'attore aveva già parlato in passato dei suoi problemi di salute
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Si è spento a 54 anni Nicholas Brendon, attore statunitense noto per avere interpretato Xander Harris, il migliore amico della protagonista (Sarah Michelle Gellar) nella serie TV "Buffy l'ammazzavampiri". A dare la notizia è la famiglia tramite un comunicato sui social in cui si legge che "è deceduto nel sonno per cause naturali". I parenti lo descrivono come "una persona appassionata, sensibile e inesauribilmente creativa. Chi lo conosceva davvero sapeva che la sua arte era uno dei riflessi più puri della sua anima".
La carriera
Nato a Los Angeles il 12 aprile 1971, Brendon inizia a recitare all'età di 30 anni. Oltre al ruolo in "Buffy", che gli è valso tre nomination agli Emmy, due come miglior attore televisivo e una come miglior attore protagonista in una serie televisiva, Brendon è comparso anche in "Criminal Minds", "Private Practice" e "Kitchen Confidential". Sul grande schermo si è fatto conoscere con "Psycho Beach Party", "Big Gay Love" e "Redwood". Prima di lavorare nel cinema voleva diventare un giocatore di baseball professionista, sogno poi sfumato dopo un incidente al braccio. A rendergli omaggio anche l'attrice Alyson Hannigan con un post su Instagram: "Mio dolce Nicky, grazie per anni di risate, amore e Dodgers. Ti penserò ogni volta che vedrò una sedia a dondolo. Ti voglio bene. Riposa in pace".
I problemi di salute
Brendon ha sempre parlato apertamente della sua dipendenza da alcol e droghe e dei problemi di salute mentale con cui conviveva. L'attore soffriva anche di balbuzie e dal 2000 al 2003 è stato presidente onorario della Settimana di consapevolezza della balbuzie", organizzata dalla Stuttering Foundation of America. In passato aveva subìto due interventi alla colonna vertebrale per la sindrome della cauda equina, una patologia causata dalla compressione dei nervi spinali nella zona lombare, che può compromettere il movimento e le funzionalità di vescica e intestino. La famiglia ha raccontato all'Hollywood Reporter che Brendon "era in cura con farmaci e terapie per gestire la sua condizione e si diceva ottimista riguardo al futuro al momento della sua scomparsa".