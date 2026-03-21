Brendon ha sempre parlato apertamente della sua dipendenza da alcol e droghe e dei problemi di salute mentale con cui conviveva. L'attore soffriva anche di balbuzie e dal 2000 al 2003 è stato presidente onorario della Settimana di consapevolezza della balbuzie", organizzata dalla Stuttering Foundation of America. In passato aveva subìto due interventi alla colonna vertebrale per la sindrome della cauda equina, una patologia causata dalla compressione dei nervi spinali nella zona lombare, che può compromettere il movimento e le funzionalità di vescica e intestino. La famiglia ha raccontato all'Hollywood Reporter che Brendon "era in cura con farmaci e terapie per gestire la sua condizione e si diceva ottimista riguardo al futuro al momento della sua scomparsa".