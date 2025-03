Michelle Trachtenberg e Shannen Doherty snobbate agli Oscar: la rabbia dei fan

Elegia invece per Gene Hackman sul palco degli Oscar da parte di Morgan Freeman, che ricordando il due volte vincitore dell'Oscar ha detto: "Questa settimana la nostra comunità ha perso un gigante, e io ho perso un caro amico, Gene Hackman. Ha ricevuto due Oscar e, cosa più importante, ha conquistato i cuori degli amanti del cinema in tutto il mondo". Freeman ha concluso: "Gene diceva sempre: 'Non penso all'eredità. Spero solo che le persone si ricordino di me come qualcuno che ha cercato di fare un buon lavoro'. Quindi penso di parlare a nome di tutti noi quando dico Gene, sarai ricordato per questo e per molto altro. Riposa in pace, amico mio".