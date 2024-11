"Lasciate l'ego fuori dalla porta". È stato il motto del produttore Quincy Jones, anche scritto fuori dalla porta dello studio, che ha permesso a fine gennaio nel 1985 al dream team "Usa for Africa", composto da 46 star della musica d'oltreoceano (e non solo), di riunirsi e incidere in una notte, negli Studi A&M di Los Angeles, "We Are The World", il brano nato a scopo benefico che ha fatto raccogliere oltre 80 milioni di dollari per combattere la fame in Africa e in particolare in Etiopia allora nel pieno di una grave carestia. Una notte unica per un supergruppo, guidato da Lionel Richie e Michael Jackson (anche coautori della canzone), insieme fra gli altri a Stevie Wonder, Tina Turner, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Ray Charles, Diana Ross, Billy Joel, Cyndi Lauper, Harry Belafonte, Dionne Warwick, Paul Simon, Willie Nelson, Bette Midler, Steve Perry e Kenny Rogers.