Sulla causa della morte di Michelle Trachtenberg, trovata priva di conoscenza nel letto del suo appartamento di New York, a One Columbus Place, complesso situato a Central Park South, dalla madre, non sono ancora state azzardate se non ipotesi, tra queste quella di un rigetto del fegato trapiantato di recente. La donna sarebbe deceduta per arresto cardiaco ed è stata dichiarata morta dal personale paramedico dell'ambulanza accorso sul posto.