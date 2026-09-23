Venezia 83, "Woman Unknown" vince il Leone d'Oro. Premiato anche il docu su Gaza
© IPA | Il Leone d'Oro va a "Woman unknown" di May el-Toukhy
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Una madre si presenta all'improvviso a casa della figlia, pronta a svelarle un segreto di famiglia sepolto da anni: un patto stretto con un'estranea che ora torna a reclamare il suo prezzo. È da questa premessa, sospesa tra dramma familiare e horror, che nasce "L'Estranea", il nuovo film di Paolo Strippoli scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards, nella categoria dedicata al miglior film internazionale.
A decretare la scelta è stata una commissione composta da Giorgio Carlo Brugnoni, Cristina Comencini, Federica Lucisano, Francesco Melzi D'Eril e Niccolò Vivarelli, che ha motivato così la decisione: "Perché è un film nuovo, di genere, di un giovane autore, che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale".
Il film, nelle sale italiane dall'8 ottobre, porta sullo schermo un cast di peso: Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e Romana Maggiora Vergano danno vita a una storia in cui i legami familiari si intrecciano a un mistero rimasto nascosto per decenni.
"L'Estranea" arriva alla corsa agli Oscar 2027 forte di un percorso già importante: presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, il film è reduce anche dal festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e sarà resa nota il 15 dicembre 2026.
L'annuncio della cinquina dei candidati ufficiali arriverà invece il 21 gennaio 2027, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo. Per Paolo Strippoli, 33enne già apprezzato per pellicole come "Piove" e "La valle dei sorrisi", si tratta della consacrazione definitiva di un percorso da autore di genere ancora giovane, ma già capace di farsi notare a livello internazionale.
© IPA | Il Leone d'Oro va a "Woman unknown" di May el-Toukhy
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