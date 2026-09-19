Riccardo Scamarcio e l'amore per Benedetta Porcaroli: "Sul red carpet a Venezia ero in imbarazzo"

Ospite a "Verissimo" Riccardo Scamarcio, premiato come migliore attore all'ultima Mostra del Cinema di Venezia nella sezione "Orizzonti" per il film "I figli della scimmia", parla dell'amore per l'attrice Benedetta Porcaroli. "Sul red carpet a Venezia da 1 a 10 ero in imbarazzo 9" dice scherzando a Silvia Toffanin.
"Cerco sempre di avere un aplomb, anche per il film che presentavo. Sono un po' timido ma la mia è più una forma di pudore, poi se mi scatta quell'altra parte dell'emisfero diventa pericoloso..." Continua a scherzare. "Sono una persona molto passionale, che ha una grande passione anche nell'analisi. Sono un ottimista nella vita ma un ipercritico e pessimista nell'analisi, vedo sempre il peggio. Vivo lo psicodramma per poi risollevarmi" prosegue.
Poi torna a parlare dell'amore per Benedetta Porcarli, di recente ospite a "Verissimo": "Dice che la faccio ridere, sono pessimista ma mi trova anche simpatico".