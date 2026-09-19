Riccardo Scamarcio e l'amore per Benedetta Porcaroli: "Sul red carpet a Venezia ero in imbarazzo"

"Cerco sempre di avere un aplomb, anche per il film che presentavo. Sono un po' timido ma la mia è più una forma di pudore, poi se mi scatta quell'altra parte dell'emisfero diventa pericoloso..." Continua a scherzare. "Sono una persona molto passionale, che ha una grande passione anche nell'analisi. Sono un ottimista nella vita ma un ipercritico e pessimista nell'analisi, vedo sempre il peggio. Vivo lo psicodramma per poi risollevarmi" prosegue.