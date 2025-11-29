Benedetta Porcaroli e l'amore per Riccardo Scamarcio: "La storia più lunga della mia vita"

"Con Riccardo stiamo insieme da un pò di anni, penso di aver perso il conto", ironizza l'attrice romana che subito dopo però si fa seria: "Senza dubbio è la storia più lunga della mia vita, quattro anni". I due si sono conosciuti sul set de "La scuola cattolica", dove Benedetta Porcaroli interpretava il ruolo protagonista di Daniela Colasanti, una delle vittime del massacro del Circeo del 1975. La scintilla è poi scoccata nell'estate del 2021 durante le riprese della pellicola "L'ombra del giorno". "Andiamo d'accordo", dice l'artista senza aggiungere altri particolari.