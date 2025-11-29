Benedetta Porcaroli e l'amore per Riccardo Scamarcio: "La storia più lunga della mia vita"

Ospite a "Verissimo" l'attrice parla della relazione nata sul set nel 2021: "Rimango positiva"
© Da video
"L'amore va bene, siamo felici". Ospite, per la prima volta, a "Verissimo" l'attrice Benedetta Porcaroli parla della relazione con il collega Riccardo Scamarcio. "Nonostante tutto quello che ci circonda è un buon momento", spiega.
"A tratti è faticoso ma rimango positiva nell'attitudine, meglio essere negativi con il pensiero ma positivi nei fatti", aggiunge Porcaroli che per il ruolo di Holly nel film “Il rapimento di Arabella” ha vinto il premio come migliore attrice nella sezione "Orizzonti" all'ultimo Festival del Cinema di Venezia.
"Con Riccardo stiamo insieme da un pò di anni, penso di aver perso il conto", ironizza l'attrice romana che subito dopo però si fa seria: "Senza dubbio è la storia più lunga della mia vita, quattro anni". I due si sono conosciuti sul set de "La scuola cattolica", dove Benedetta Porcaroli interpretava il ruolo protagonista di Daniela Colasanti, una delle vittime del massacro del Circeo del 1975. La scintilla è poi scoccata nell'estate del 2021 durante le riprese della pellicola "L'ombra del giorno". "Andiamo d'accordo", dice l'artista senza aggiungere altri particolari.