A "Verissimo" ospiti Benedetta Porcaroli e i Pooh

Sabato Silvia Toffanin accoglie per la prima volta la giovane attrice, mentre domenica sarà ospite la band che ha fatto la storia della musica italiana
Sabato 29 e domenica 30 novembre su Canale 5, weekend in compagnia di "Verissimo". Sabato pomeriggio Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta Benedetta Porcaroli, a breve al cinema con "Il rapimento di Arabella", film per il quale è stata premiata al Festival del Cinema di Venezia, nella sezione Orizzonti, come miglior attrice. Domenica spazio ai festeggiamenti per i 60 anni di carriera dei Pooh
A "Verissimo", per ricordare l’immensa Ornella Vanoni, sarà in studio il suo grande amico Mario Lavezzi. Oltre a Benedetta Porcaroli, saranno ospiti, con le loro storie ed emozioni: Costantino Vitagliano, Antonella Mosetti e Gemma Galgani. Infine, spazio a Ece Uslu, l’attrice che interpreta il personaggio di Sumro nella serie di Canale 5 "La notte nel cuore".
Domenica, per festeggiare i 60 anni di una carriera segnata da enormi successi, saranno a Verissimo, con la loro musica: i Pooh. Dopo aver dichiarato pubblicamente di aver programmato la sua morte prima del compimento degli 80 anni, Diego Dalla Palma sarà in studio per spiegare la sua decisione. Nel talk, anche il drammatico racconto di Mihaela, mamma di Patrizia Cormos, una dei tre ragazzi tragicamente morti il 31 maggio del 2024, inghiottiti dalla furia del fiume Natisone. E ancora, saranno tra gli ospiti, a un mese dalla nascita della loro piccola Clara Isabel, Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser. Infine, a Verissimo Giusy Orlando e Massimiliano Ferrerio, i genitori di Davide, il ragazzo in coma dal 2022, dopo un pestaggio, avvenuto a Crotone, per uno scambio di persona.