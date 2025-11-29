A "Verissimo" ospiti Benedetta Porcaroli e i Pooh

Domenica, per festeggiare i 60 anni di una carriera segnata da enormi successi, saranno a Verissimo, con la loro musica: i Pooh. Dopo aver dichiarato pubblicamente di aver programmato la sua morte prima del compimento degli 80 anni, Diego Dalla Palma sarà in studio per spiegare la sua decisione. Nel talk, anche il drammatico racconto di Mihaela, mamma di Patrizia Cormos, una dei tre ragazzi tragicamente morti il 31 maggio del 2024, inghiottiti dalla furia del fiume Natisone. E ancora, saranno tra gli ospiti, a un mese dalla nascita della loro piccola Clara Isabel, Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser. Infine, a Verissimo Giusy Orlando e Massimiliano Ferrerio, i genitori di Davide, il ragazzo in coma dal 2022, dopo un pestaggio, avvenuto a Crotone, per uno scambio di persona.